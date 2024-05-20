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Политика ,  
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В США подготовили проект санкций против Грузии из-за закона об иноагентах

Politico: у США готов проект санкций против Грузии из-за закона об иноагентах
Фото: Михаил Егиков / ТАСС
Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Представитель Республиканской партии США от Южной Каролины Джо Уилсон в понедельник, 20 мая, может представить на рассмотрение проект о введении санкции против грузинских политиков, которые ответственны за принятие закона об иноагентах. Об этом пишет издание Politico, которое ознакомилось с документом.

В рамках усилий по «защите и обеспечению демократии» законопроект предусматривает введение санкций против правительственных чиновников и других лиц, которые «несут материальную ответственность за подрыв или нанесение ущерба демократии, правам человека или безопасности в Грузии», приводит Politico цитату из проекта закона.

Грузинским чиновникам может грозить заморозка активов за границей, запрет на поездки и на получение виз как для политиков, так и для их семей.

Санкции также могут быть введены против грузинских правоохранительных органов и служб безопасности, которые подавляли протесты против законопроекта об иноагентах.

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Саломе Зурабишвили

«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент 3 апреля 2024 года. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

14 мая парламент Грузии принял законопроект в окончательном чтении. В течение нескольких недель в стране проходили массовые протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект.

На Западе критически оценивают документ. Например, официальный представитель ЕС Питер Стано говорил, что его принятие помешает стремлению Грузии к вступлению в блок.

Россия назвала происходящие в Грузии протесты внутренним делом страны и заявила об отсутствии планов вмешиваться в конфликт.

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Теги
Грузия закон об иноагентах иноагенты США санкции

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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