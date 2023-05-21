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Байден счел передачу F-16 Украине «колоссальным риском» только для России

Байден ответил МИДу: передача F-16 Украине — риск, но только для России
Фото: Kiyoshi Ota / EPA / ТАСС
Фото: Kiyoshi Ota / EPA / ТАСС

Поставки истребителей F-16 представляют «колоссальные риски» для России, заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите G7.

Так, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать заявление российского МИДа о том, что Запад может столкнуться с «колоссальными рисками» в случае поставок F-16 Украине, Байден заявил: «Это так, но только для них [России]».

19 мая телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что на саммите лидеров G7 в Хиросиме Байден поддержал союзнические программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. В Белом доме затем подтвердили эти данные и уточнили, что в ближайшее время Вашингтон с союзниками определит, какие страны передадут Украине истребители и в каком количестве.

Отвечая на инициативу Вашингтона, замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16. «Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — сказал замминистра.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киеву необходима боевая авиация. В конце апреля он отмечал, что без западных самолетов Украине будет гораздо сложнее вести боевые действия, потери из-за этого будут больше.

Западные страны долгое время отказывались считать истребители насущной потребностью Украины, но в середине мая изменили позицию. 17 мая Лондон сообщил, что Великобритания и Нидерланды договорились о создании «международной коалиции» по закупкам F-16 для Украины. Британский премьер-министр Риши Сунак 19 мая написал в Twitter, что к перечисленным странам присоединились США, Дания и Бельгия. 

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Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Кроме того, такие действия западных стран «ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден F-16 поставки оружия Украина Военная операция на Украине МИД
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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