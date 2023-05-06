Над Крымом сбили две баллистические ракеты

Ракеты были запущены украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», уточнил Аксенов. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. ПВО также сработала утром на севере Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российская система ПВО сбила над Крымом баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2», сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших нет, уточнил он.

Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что были сбиты две ракеты.

Утром 6 мая он говорил, что на севере полуострова сработала система ПВО. Жертв и разрушений, по его словам, также не было. Очевидцы из Джанкоя и Красногвардейского района тогда сообщали о «громких хлопках», передавал телеграм-канал «ЧП Крым».

3 мая над Крымом тоже сработала система противовоздушной обороны, в результате были сбиты два ударных беспилотника. По словам Аксенова, это произошло на юго-востоке полуострова, повреждений и пострадавших нет.

По данным телеграм-каналов SHOT и Mash, один из беспилотников был сбит над морем в крымском городе Феодосия, дрон мог лететь в сторону морского нефтяного терминала.