Силы ПВО сбили на севере Крыма четыре беспилотника

Аксенов: силы ПВО сбили в Северном Крыму четыре беспилотника, пострадавших нет

Четыре беспилотника сбили силы ПВО в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, разрушений в результате атаки нет, никто не пострадал

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Северном Крыму четыре беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Телеграм-канал SHOT ранее писал о сбитом системой ПВО дроне самолетного типа в Джанкойском районе — по данным источника, аппарат залетел туда около 3:00, его уничтожили в нескольких километрах от населенного пункта.

После начала российской военной операции на Украине Крым регулярно атакуют беспилотники. Предыдущие разы Аксенов сообщал об атаках дронов 12 мая — тогда речь шла об одном беспилотнике, и 7 мая, когда ПВО отбила атаку более 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате нападений не было.

Накануне, 18 мая, Аксенов сообщил о том, что в Симферопольском районе Крыма на пути между Симферополем и Севастополем сошел с рельсов поезд с зерном. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах. В результате аварии никто не пострадал.

Крымская железная дорога заявляла, что инцидент произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Baza, Mash и «112» сообщали, что произошел взрыв.

Более точно причину происшествия официальные лица некоторое время не называли, однако затем председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о подрыве железной дороги «при вмешательстве посторонних лиц». Константинов также выразил мнение, что за произошедшим стоят украинские власти. «Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане», — говорил председатель парламента полуострова.



После произошедшего движение поездов между Севастополем и Симферополем приостановили, запустить его вновь удалось к ночи 18 мая.