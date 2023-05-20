Глава парламента Крыма заявил, что полуостров никогда не покидал Россию

Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году был оформлен с грубыми нарушениями, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м», — сказал он. Константинов назвал процесс передачи Крыма под контроль Киева «грубым игнорированием политической воли крымчан», который не был юридически оформлен.

По его словам, подготовка обоснования для отмены указа о передаче Крыма УССР займет не так много времени. «Мы имеем дело с очень серьезным объемом грубых нарушений. Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать», — отметил Константинов.

Глава парламента Крыма добавил, что у органов, принявших решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не было таких полномочий. «Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике», — сказал он.

Константинов предложил отменить решение о передаче Крыма Украинской ССР в апреле. «В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — говорил он. В мае глава парламента Крыма поручил проработать обращение об этом в Конституционный суд России.

Решение передать Крым Украинской ССР принял генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.



В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина и страны Запада итоги голосования не признают. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент России Владимир Путин.

