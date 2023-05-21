Кадыров заявил о подготовке Западом терактов против него

По словам главы Чечни, западные спецслужбы хотят «избавиться» от него, поскольку он, считает Кадыров, мешает им «развалить Россию» и отделить от нее Кавказ

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что европейские спецслужбы при помощи Украины готовят против него теракты, поскольку он мешает им «развалить Россию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Кадыров считает, что западные страны с 1990-х «все делали для того, чтобы забрать Кавказ, отделить от России», но он им в этом, по его словам, мешает. «И они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят», — сообщил глава Чечни.

Говоря о военной операции на Украине, он сообщил, что уверен в победе России. «Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100% выиграем», — заявил Кадыров.

Санкции Запада, заявил Кадыров, нацелены на то, чтобы вызвать недовольство граждан, спровоцировать беспорядки, поднять протест против властей. «Но ничего не вышло, совершенно ничего не вышло», — добавил глава Чечни.

Он отдельно отметил, что смог вернуть своего коня Зазу (с 2014 года находился под санкциями в Чехии, а весной 2023 года был похищен). «Я думаю, что этот факт демонстрирует бесполезность и тупость санкций», — считает Кадыров.

Кадыров не впервые обвиняет Запад в попытках развалить Россию. Об этом также заявляли президент России Владимир Путин, замглавы Совета безопасности, бывший глава государства Дмитрий Медведев.

Американский президент Джо Байден заявлял, что США и Европа не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию и не собираются на нее нападать. С аналогичным заявлением выступал президент Франции Эмманюэль Макрон.