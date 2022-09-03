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Медведев призвал Запад «не играть со смертью», пытаясь разрушить Россию

По словам зампреда Совбеза, Запад не смог окончательно разрушить Россию в 1991 году, поэтому продолжают свои попытки. Медведев указал, что распад ядерной державы стал бы для таких государств «шахматной игрой со смертью»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Странам Запада не стоит «играть в шахматы со смертью» и продолжать попытки развала России, которая осталась «империей» даже после падения СССР в 1991 году. Об этом в своем Telegram написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, напомнив о ядерном потенциале страны.

В своем сообщении Медведев рассуждает о «моментальном обрушении государственных институтов» во время правления Михаила Горбачева, из-за чего, по его словам, и произошел распад государства (в день публикации поста в Москве проходит церемония прощания с Горбачевым, Медведев на нее явился). «Хорошо помню то время, когда в 1991 году акты центральных властей практически перестали исполнять на местах. Подчеркну, что СССР еще существовал, вроде бы действовали все элементы федеративной власти, хотя некоторые из них и были уже стыдливо переименованы», — указал Медведев.

В то же время, по его мнению, «империя» в России, даже не смотря на гибель СССР, продолжила существовать, поэтому страну сегодня всеми силами пытаются подтолкнуть к дезинтеграции, в том числе посредством конфликта на Украине. «Это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев полагает, что распад ядерной державы стал бы для таких государств «шахматной игрой со смертью». Он также указал, что ядерный потенциал России сегодня — лучшая гарантия сохранения страны.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно выступал против того, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, допускали вероятность войны с его использованием. Он призывал мировых лидеров навсегда отказаться от возможности применения ядерного оружия.

Через несколько дней после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. В то же время президент подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

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В США неоднократно призывали сократить риторику о вероятности ядерной войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страна может применить ядерное оружие «только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».

Ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Израиль, КНДР и Пакистан.

Механизм прекращения испытаний ядерного оружия закреплен в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 10 сентября 1996 года его подписали 185 стран, но ратифицировали только 170. В числе отказавшихся от подписания оказались США, Китай и Израиль.

Кроме того, оборот ядерного оружия регулируется Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 5 марта 1970 года. Согласно ему, государства без ядерного оружия не могут производить и приобретать его. Страны с ядерным потенциалом обязались не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дмитрий Медведев империя Военная операция на Украине санкции ядерное оружие

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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