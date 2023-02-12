Кадыров заявил о готовности пойти «хоть на Америку»

Глава Чечни Кадыров: мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову за спиной

Запад предпринимает попытки развала России еще с 90-х, но ее границы меняются «только тогда, когда она сама этого захочет», заявил Кадыров

Рамзан Кадыров (Фото: Министерство Культуры РФ / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в случае приказа от верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина готов пойти «хоть на Америку», оставив Молдавию «далеко за спиной». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на «украинском горизонте» появился «один самоуверенный знаток», предсказавший якобы «зловещие планы» по захвату Молдавии и развал России «на десяток стран».

«Поясняю для таких экспертов: вам до планов России еще учиться и учиться. Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной», — заявил глава Чечни, сказав, что есть «необходимые силы, средства и техника» для выполнения любого приказа.

Кадыров также заявил, что попытки Запада развалить Россию тянутся с 90-х годов. «Границы России меняются только тогда, когда она сама этого захочет», — написал он.

В публикации глава Чечни не уточняет, о чьих высказываниях идет речь. О том, что Россия готовит «дестабилизацию» в Молдавии, во время визита в Брюссель заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он же в прошлом году утверждал, что с Молдавией может произойти «то же», что на Украине.

Секретарь украинского Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов 12 февраля заявил, что Россия «вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах». Он не впервые говорит об этом. Похожее заявление Данилов делал в 2020 году.