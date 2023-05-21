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Путин словами «у нас все на контроле» высказался о бороде Кадырова

Путин на встрече в Пятигорске оценил бороду Кадырова словами «у нас все на контроле»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в день заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, которое состоялось на этой неделе, обратил внимание на бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Фрагмент записи с этим моментом показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Борода у вас стала побольше, нет?», — спросил президент у Кадырова.

Что ответил глава Чечни президенту, на записи слышно неразборчиво.

«У нас все на контроле», — ответил Путин на эту реплику.

В стенограмме встречи на сайте Кремля этой части беседы нет.

Заседание совета по межнациональным отношениям прошло в Пятигорске 19 мая. После него президент встретился с Кадыровым лично. Затем, 20 мая, Путин встретился в Пятигорске с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа, на которой присутствовал и Кадыров.

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В Северо-Кавказский федеральный округ входит семь регионов — Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.

Кадыров на этой встрече доложил президенту об участии чеченских военных в спецоперации на Украине — их успехах, оснащенности и боевой подготовке.

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