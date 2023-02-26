Путин предупредил о «московитах и уральцах» в случае развала России

Судьбы населяющих Россию народов кардинально изменятся в случае распада страны на части, прежде всего с последствиями столкнутся русские, сказал Путин. Он счел, что Запад хочет «раскассировать» Россию и другие постсоветские страны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Запад ставит своей целью развал России и установление контроля над ее бывшими частями, в таком сценарии русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, а вместо него возникнут «московиты, уральцы и другие», заявил президент Владимир Путин в интервью «России 1».

«Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом», — сказал Путин.

По его мнению, западные государства намерены «раскассировать» Россию и другие постсоветские государства. Россию могут принять в «так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно», продолжил президент. Он уверен, что это будет сделано лишь чтобы «помыкать этими частями и поставить под свой контроль».

«Когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — подчеркнул Путин.

Путин в конце 2021 года назвал развал России изнутри единственным способом ее победить. «Что благополучно было сделано во время Первой мировой войны — точнее, по ее результатам, — и в 1990-е годы, когда развалили Советский Союз», — указал президент. Он обвинил в этом процессе тех, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня». Так Путин ответил на вопрос журналиста о причинах резкого роста числа признаний СМИ и организаций иноагентами, а также о том, не опасается ли глава государства, что своими действиями закладывает основу для будущих войн и революций.

Власти западных стран не раз опровергали тезис российских властей о намерении уничтожить Россию. «США и страны Европы не стремятся к контролю или уничтожению России. Запад не планировал нападать на Россию», — подчеркнул американский президент Джо Байден в конце февраля. Аналогично высказался глава британского МИДа Джеймс Клеверли, заверив при этом, что в королевстве уважают русских, русскую культуру и историю.



