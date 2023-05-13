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МИД Венгрии пригрозил заблокировать 11-й пакет санкций против России

Венгрия допустила блокировку санкций против России из-за признания банка «спонсором войны»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «скандальным и возмутительным» решение властей Украины внести венгерский OTP Bank в список «международных спонсоров войны» и допустил, что оно может повлиять на вопрос поддержки очередных санкций Евросоюза против России. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) признало OTP Bank «международным спонсором войны» в начале мая.

В своем Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) Сийярто написал, что деятельность финансового учреждения соответствует международному законодательству. «Я ясно дал понять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, что нам очень трудно даже начать переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP Bank есть в этом украинском списке», — сказал он и потребовал от Киева исключить банк из перечня.

На встрече 12 мая послам стран ЕС не удалось согласовать новые санкции, сообщил агентству PAP польский дипломат Анджей Садось. По его словам, многие вопросы «требуют тщательного экспертного анализа». Садось заявил, что Варшава требует ввести ограничения против российских транспортных компаний, алмазов, агропродовольственной продукции, а также атомной отрасли.

Сийярто ранее говорил, что предложения по 11-му пакету санкций не содержат предложений по сотрудничеству с Россией в области ядерной энергетики. Он не раз подчеркивал, что Будапешт не поддержит такие ограничения.

Материал дополняется

Теги
Венгрия санкции Сийярто Петер Евросоюз Украина
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