Сийярто: Венгрия будет блокировать военные транши ЕС Киеву, пока OTP Bank под санкциями

Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать военные транши ЕС Украине, пока та не снимет санкции с OTP Bank. Киев признал банк «международным спонсором войны» в начале мая за продолжение работы в России

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Украине, пока та не снимет санкции с OTP Bank, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Пока украинцы не исключат OTP из списка международных спонсоров войны, Венгрия не сможет принимать участие в решениях, связанных с Европейским фондом мира и санкциями», — заявил министр.

Кроме того, министр упомянул статью Washington Post, в которой утверждалось со ссылкой на секретные документы, что президент Украины Владимир Зеленский хотел взорвать нефтепровод «Дружба», по которому также поставляется сырая нефть в Венгрию.

«Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета. Если кто-то призывает сделать энергоснабжение Венгрии невозможным, это наносит удар по суверенитету Венгрии», — заявил Сийярто.

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) признало OTP Bank «международным спонсором войны» в начале мая. Решение было принято на основании «позиции руководства банка продолжать операции в России и фактического признания так называемых Донецкой и Луганской народных республик», говорилось в заявлении агентства. Решение властей Украины Сийярто назвал «скандальным и возмутительным». Если банк не исключат из санкционного списка, министр пригрозил заблокировать 11-й пакет санкций против России.

О том, что Венгрия заблокировала выделение из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) €500 млн на вооружения для Украины, накануне сообщило агентство ANSA. По его данным, выплата должна была быть совершена 22 мая. Однако Будапешт потребовал гарантий, что средства из EPF в будущем не будут использоваться исключительно для вооружения Киева.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд. В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%. Основную часть средств из фонда получала Украина, также среди получателей были Грузия, Молдавия, Мозамбик и другие страны.

В начале мая Евросоюз одобрил передачу Украине €1 млрд из EPF на совместные закупки боеприпасов для армии страны. Это решение — часть плана ЕС по снабжению снарядами Киева и наращивания собственного производства их. Брюссель намерен на данную сумму отправить 1 млн боеприпасов с собственных складов, а затем потратить столько же средств на восполнение своих запасов новыми снарядами.

Российская сторона неоднократно критиковала предоставление Западом военной помощи Украине. Кремль считает, что такие действия приносят больше «страданий» украинскому народу, но не влияют на целеполагание в ходе спецоперации, а также говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.