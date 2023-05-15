Фон дер Ляйен анонсировала санкции по ограничению транзита через Россию

ЕС обсуждает введение запрета на транзит через Россию товаров, а также запрет на экспорт в те страны, которые могут помогать Москве в обходе санкций, сообщила глава Еврокомиссии

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале ЕК.

По ее словам, в ЕС заметили «огромный всплеск» в торговле европейскими товарами с некоторыми странами, при этом «существует несоответствие» между тем, сколько товаров приобретается в Евросоюзе, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране. Фон дер Ляйен заявила, что запрет на транзит обсуждается, на этот вопрос есть несколько точек зрения.

Глава ЕК напомнила, что уже существует запрет на транзит через Россию оружия, товаров двойного назначения и некоторых других. Если ЕС будет располагать доказательствами, что какая-либо страна покупает, а затем поставляет такие подсанкционные товары в Россию, то в отношении нее может быть наложен запрет на экспорт, указала фон дер Ляйен.

Об обсуждении подобных мер ранее писали DPA и EUobserver. Фон дер Ляйен уже отмечала, что в рамках 11-го пакета санкций против России будут «отточены» действующие ограничительные меры и расширен список запрещенных товаров, в том числе за счет внесения в него передовых технологий и запчастей для самолетов.

Также она анонсировала запрет на теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции. Среди компаний, которые могут подпасть под ограничения, EUobserver со ссылкой на проект документа называл фирмы из Китая, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана.

Financial Times, изучив открытые данные, сообщила, что с начала спецоперации на Украине при транзите по российской территории исчезли европейские товары на сумму более чем $1 млрд. Они не дошли до пунктов назначения в Армении, Казахстане и Киргизии.

Президент Владимир Путин считает введенные против России ограничения нелегитимными. Он заявлял, что страны Запада пытались «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но у них это не вышло.