Фон дер Ляйен анонсировала санкции по ограничению транзита через Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Германия включила в пакет помощи Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T Политика, 18:02
Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart Инвестиции, 17:59
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 17:57
В Тернополе заявили, что на горевших складах не было снарядов с ураном Политика, 17:43
Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ Политика, 17:41
В РПЦ пообещали хранить «Троицу» в соответствии с требованиями ученых Общество, 17:25
GigaChat от Сбера: что ждет экосистему и как поведут себя акции Pro, 17:25
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Фон дер Ляйен анонсировала санкции по ограничению транзита через Россию Политика, 17:21
Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут» Политика, 17:21
Данила Козловский до конца года ушел в отпуск Общество, 17:19
«Динамо» назвало замену уволенному тренеру Йокановичу Спорт, 17:18
Путин выразил соболезнования близким Эдуарда Сагалаева Общество, 17:16
Лучший теннисист сезона проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерс» в Риме Спорт, 17:12
Эксперты предупредили о рекордном за 50 лет дефиците платины в 2023 году Инвестиции, 17:10
Война санкций ,  
0 

Фон дер Ляйен анонсировала санкции по ограничению транзита через Россию

Глава ЕК: Евросоюз обсуждает запрет на транзит идущих в третьи страны товаров через Россию
ЕС обсуждает введение запрета на транзит через Россию товаров, а также запрет на экспорт в те страны, которые могут помогать Москве в обходе санкций, сообщила глава Еврокомиссии
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале ЕК.

По ее словам, в ЕС заметили «огромный всплеск» в торговле европейскими товарами с некоторыми странами, при этом «существует несоответствие» между тем, сколько товаров приобретается в Евросоюзе, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране. Фон дер Ляйен заявила, что запрет на транзит обсуждается, на этот вопрос есть несколько точек зрения.

Глава ЕК напомнила, что уже существует запрет на транзит через Россию оружия, товаров двойного назначения и некоторых других. Если ЕС будет располагать доказательствами, что какая-либо страна покупает, а затем поставляет такие подсанкционные товары в Россию, то в отношении нее может быть наложен запрет на экспорт, указала фон дер Ляйен.

Об обсуждении подобных мер ранее писали DPA и EUobserver. Фон дер Ляйен уже отмечала, что в рамках 11-го пакета санкций против России будут «отточены» действующие ограничительные меры и расширен список запрещенных товаров, в том числе за счет внесения в него передовых технологий и запчастей для самолетов.

Также она анонсировала запрет на теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции. Среди компаний, которые могут подпасть под ограничения, EUobserver со ссылкой на проект документа называл фирмы из Китая, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана.

Financial Times, изучив открытые данные, сообщила, что с начала спецоперации на Украине при транзите по российской территории исчезли европейские товары на сумму более чем $1 млрд. Они не дошли до пунктов назначения в Армении, Казахстане и Киргизии.

Читайте на РБК Pro
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Почему компании в России любят навязчивый сервис и что с этим делать

Президент Владимир Путин считает введенные против России ограничения нелегитимными. Он заявлял, что страны Запада пытались «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но у них это не вышло.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции транзит Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
МИД Венгрии пригрозил заблокировать 11-й пакет санкций против России
Политика
США и ЕС обсудят запрет торгового транзита через Россию
Политика
ЕС собрался расширить ограничения на транзит товаров через Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter