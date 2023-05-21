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Зеленский подтвердил утрату Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил утрату ВСУ Бахмута
По словам Зеленского, город сильно разрушен, он остался «только в наших сердцах». Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и Минобороны со взятием города. Пушилин заявил, что «дорогой ценой доставался каждый метр»
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме подтвердил, что Россия установила контроль над Бахмутом (Артемовском), пишет Associated Press.

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. В этом месте ничего нет», — сказал Зеленский.

Reuters уточняет, что на вопрос о том, остается ли город под контролем Украины, президент ответил: «Я думаю, нет».

Корреспондент FT Кристофер Миллер позднее написал в Twitter, что команда украинского президента сказала ему, что Зеленский этими словами не подтвердил, что Украина потеряла контроль над городом, а президент имел в виду под словами о потере города то, что он полностью уничтожен.

Зеленский подтвердил утрату Бахмута
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О взятии Бахмута объявил 20 мая днем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сказал, что бойцы до 25 мая осмотрят город, сформируют рубежи обороны, а затем передадут контроль над ним военным, «чтобы дальше они занимались». Однако в украинском командовании подчеркивали, что в городе продолжаются тяжелые бои, ситуация для ВСУ критическая.

В ночь на 21 мая взятие города подтвердило Минобороны России: «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск». После этого президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и Минобороны, подразделения которого «оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов». Отличившихся пообещали представить к наградам.

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«Бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу: дорогой ценой доставался каждый метр», — признал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что «нам надо идти дальше», так как «Россия восстанавливает историческую справедливость в Донбассе».

Зеленский говорил ранее, что Украина в случае утраты Бахмута может столкнуться с международным и внутриполитическим давлением, направленным на достижение с Россией компромисса.

В Пентагоне отмечали, что роль Бахмута — скорее символическая, чем стратегическая, и его утрата не обязательно будет означать перелом в конфликте.

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Артёмовск (Бахмут) Украина ДНР Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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