Медведчук пообещал вести переговоры по освобождению украинских моряков

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры по освобождению украинских военных моряков, арестованных в России за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу. Об этом Медведчук сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь, и кто что предлагает», — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, в ходе визита в Россию Медведчук обсуждал с Владимиром Путиным освобождение арестованных украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» попытались войти в Азовское море. Как сообщали в ФСБ России, они без уведомления и специального разрешения вошли в территориальные воды России, не отреагировав на предупреждения российских пограничников. После этого по украинцам открыли огонь, несколько моряков ВМС Украины получили ранения. Все три корабля задержали и отбуксировали в порт Керчи.

В ФСБ утверждали, что Киев не предупредил о маневрах, корабли нарушили государственную границу и не ответили на приказ остановиться. Находившиеся на борту 24 человека были арестованы. Москва назвала произошедшее провокацией, Киев расценил случившееся как акт агрессии, отметив, что предупреждал о планах пройти через пролив.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.