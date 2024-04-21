Нетаньяху пообещал усилить военное давление на ХАМАС

Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время Израиль усилит военное и дипломатическое давление на ХАМАС, чтобы освободить своих заложников. По его подсчетам, в свои дома пока вернулись 124 человека

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Израиль «в ближайшие дни усилит военное и дипломатическое давление» на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своей речи в преддверии иудейского праздника Песах, передает радиостанция «Аруц Шева».

По его подсчетам, Израиль уже вернул 124 заложника. Нетаньяху привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ХАМАС отклонил все предложения, которые ему предлагали.

«ХАМАС отказался от всех сделок», — подчеркнул израильский премьер.

Нетаньяху в своей речи также прокомментировал угрозы властей США ввести санкции в отношении батальона «Нецах Иегуда» и сказал, что будет защищать военнослужащих. Чуть ранее Axios со ссылкой на трех источников сообщил, что Блинкен впервые объявит ограничительные меры против подразделения ЦАХАЛ.

По данным издания, санкции будут введены за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан. В качестве причин были отмечены инциденты, которые произошли до нападения ХАМАС на Израиль. Солдат обвинили в причастности к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, напав на приграничные города и поселки. Они взяли в заложники солдат и местных жителей. В ноябре ХАМАС передал Красному Кресту первую группу заложников — 13 израильтян и 12 тайцев. В тот момент между Израилем и ХАМАС действовало перемирие, которого удалось достичь при посредничестве Катара. В начале декабря ХАМАС заявил об освобождении всех взятых в заложники детей и женщин.

По данным палестинской организации, в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли около 70 заложников. В феврале Al Hadath передавал, что участники второго раунда переговоров о прекращении огня обсудили возможность освободить еще десятки заложников.