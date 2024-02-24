В Израиле сообщили о «значительном прогрессе» на переговорах по Газе

На переговорах в Париже удалось приблизиться к выработке нового соглашения с ХАМАС, сообщили в Израиле, не уточнив деталей. По данным Al Hadath, оно включает освобождение 40 заложников в обмен на 300 палестинцев на первом этапе

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Участники второго раунда переговоров о прекращении огня между ЦАХАЛ и движением ХАМАС обсудили возможность освободить еще десятки заложников, которых боевики захватили во время нападения на Израиль в октябре 2023 года, передает Al Hadath.

По его данным, речь шла о первом этапе возможного соглашения между Израилем и ХАМАС. Он мог бы включать освобождение 40 заложников в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израильский телеканал N12 и издание Ynet пишут, что после переговоров члены делегации, вернувшись в Израиль, выразили «осторожный оптимизм». «Это были хорошие переговоры, достигнут значительный прогресс. У нас есть основа для выстраивания плана и дальнейших переговоров», — цитируют они неназванного чиновника. По его словам, план представят на утверждение военному кабинету Израиля, а затем кабинету министров в расширенном составе. В чем он заключается, чиновник не уточнил.

На следующем этапе переговоров, передают издания, будут определены имена заложников и заключенных, которые будут освобождены. Впоследствии стороны обсудят условия прекращения огня. Чиновник при этом подчеркнул, что соответствующих договоренностей пока нет.

Ynet пишет со ссылкой на саудовский телеканал Asharq Al-Awsat, что ХАМАС смягчил условия к Израилю в вопросе освобождения захваченных людей по сравнению с первоначальными требованиями — группировка ранее настаивала на освобождении 1,5 тыс. палестинских заключенных в обмен на 40 заложников. Также движение требует вывода ЦАХАЛ из центральных городов сектора Газа, а не всей территории эксклава.

Переговоры прошли в Париже, в них участвовали директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель, сообщает Axios. В израильскую делегацию вошли глава «Моссада» Давид Барнеа и директор службы внутренней безопасности Израиля (Шин-Бет) Ронен Бар.

Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, заключенное в конце ноября 2023 года, продлилось неделю, за это время боевики отпустили 100 израильских заложников. Израиль освободил 180 палестинских заключенных, передавал CNN. На территории сектора Газа остаются еще 134 захваченных в Израиле заложника.