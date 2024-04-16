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Удар Ирана по Израилю ,  
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Нетаньяху описал, как Израилю следует ответить на атаку Ирана

Нетаньяху: Израиль должен ответить на атаку Ирана с умом, а не интуитивно
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Источники Kan и NBC рассказали, что Израиль намерен ответить на удар Ирана, о своих планах он проинформирует США. Среди вариантов — удар по иранской армии или поддерживаемым Тегеранам силам за пределами республики
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters)

Израиль ответит на иранский удар с умом, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает радио Kan.

«Мы ответим Ирану, но нам нужно делать это с умом, а не интуитивно. Им нужно находиться в состоянии стресса, так же, как они заставили нас испытывать стресс», — сказал он.

Источники радио сообщили, что Израиль обязался проинформировать США в случае принятия ответных мер, поскольку Тель-Авив до этого не передал Вашингтону информацию об ударе по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, который и стал причиной атаки со стороны Тегерана две недели спустя.

Собеседник Kan отметил, что Израиль собирается ответить, несмотря на попытки США и других стран не допустить эскалации. «Вопрос только во времени и месте», — сказал источник радио.

Израильский источник американского NBC News назвал израильский ответ «неизбежным», но подчеркнул, что Тель-Авив намерен согласовать свои действия с Вашингтоном. Источники телеканала из числа американских чиновников сказали, что ответ Израиля, как ожидается, будет ограниченным по масштабам и нацелен на иранские вооруженные силы и поддерживаемые Ираном структуры за пределами исламской республики.

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Свой удар по Израилю Иран при поддержке йеменских хуситов и ливанской «Хезболлы» нанес вечером 13 апреля. Тегеран тем самым ответил на израильскую атаку по консульству, во время которой погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции.

Иран во время атаки использовал сотни ракет и беспилотников. В отражении нападения израильской армии помогали американские силы. Они уничтожили более 80 дронов и не менее шести баллистических ракет, сообщало Центральное командование США.

Как сообщала The Washington Post, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля представить варианты целей для ответа Ирану, атаки по которым «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам. По словам собеседника газеты, эти варианты включают в себя потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаку.

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Израиль Иран США
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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