Один из лидеров ХАМАС призвал сделать Россию гарантом безопасности

Лидер ХАМАС Хания выступил за Россию и Турцию как гарантов безопасности для Газы

Глава ХАМАС хотел бы видеть Россию в качестве гаранта безопасности сектора Газы. Москва ранее осудила организацию за нападение на Израиль, но выступает за скорейшее завершение конфликта, а также создание палестинского государства

Исмаил Хания и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters)

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания хотел бы в будущем увидеть Россию в качестве гаранта безопасности сектора Газа. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу AHaber после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, на которой лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа и перспективы урегулирования конфликта.

«Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция и Россия были странами-гарантами ООН, конечно, США также будут участвовать, но израильская сторона всегда возражает, поэтому мы ставим требование о странах-гарантах на первое место», — сообщил Хания.

Лидер ХАМАС сказал, что в каждом районе сектора Газа силы организации оказывают сопротивление израильским войскам.

Хания также положительно оценил шаги Турции по введению торгового эмбарго против Израиля. В начале апреля Минторг страны ввел ограничения на экспорт 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа. Турецкое ведомство подчеркивало, что Анкара с октября прошлого года пытается найти мирное разрешение конфликта, но Тель-Авив продолжает «грубо нарушать международное право».

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС нанесли массированные удары по Израилю, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Россия через две недели после начала конфликта осудила в ООН нападение ХАМАС на Израиль. Вместе с этим первый зампостпреда при международной организации Дмитрий Полянский сказал, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей. Россия также призывала к прекращению огня в Газе и к освобождению заложников, однако резолюция не была поддержана в Совбезе ООН.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва всегда выступала за создание независимого государства Палестина.