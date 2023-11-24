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Политика ,  
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ХАМАС освободил из плена первую группу заложников

ХАМАС освободил 12 граждан Таиланда и 13 израильтян
ХАМАС передал Красному кресту первую группу заложников — 13 израильтян и 12 тайцев. Это первый этап из обмена между Израилем и боевиками из ожидаемых четырех
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Палестинское движение ХАМАС освободило из плена 12 граждан Таиланда, заявил премьер-министр этой страны Сеттха Тхависин.

«Департамент безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).

В то же время Государственная информационная служба Египта сообщила, что, помимо 12 граждан Таиланда, освобождены 13 израильтян, включая женщин и детей.

Al Jazeera отмечает, что среди заложников у ХАМАС в Газе было по меньшей мере 23 человека из Таиланда, которых взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября. По данным властей Таиланда, на момент атаки в Израиле в основном на сельскохозяйственных работах были заняты около 30 тыс. тайцев.

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Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Вечером 24 ноября издание The Times of Israel со ссылкой на источник сообщило, что первая группа израильских заложников передана персоналу Красного креста и выезжает с территории сектора Газа. Речь идет о 13 людях, это первый этап из обмена из ожидаемых четырех, указывало издание.

Утром 24 ноября между Израилем и ХАМАС началось перемирие, которого удалось достичь при посредничестве Катара. Договоренности предусматривают паузу в боевых действиях, обмен захваченных палестинским движением заложников в Газе на палестинцев.

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Перемирие рассчитано на четыре дня, в течение которых ХАМАС должен освободить заложников группами по 12-13 человек, а Израиль передать группировке 150 палестинских заключенных. Речь в обоих случаях касается женщин и несовершеннолетних.  Во время четырехдневного перемирия в сектор Газа также планируется ежедневно направлять более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а также несколько с бензином.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ХАМАС заложники обмен Таиланд

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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