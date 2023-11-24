ХАМАС освободил из плена первую группу заложников

ХАМАС передал Красному кресту первую группу заложников — 13 израильтян и 12 тайцев. Это первый этап из обмена между Израилем и боевиками из ожидаемых четырех

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Палестинское движение ХАМАС освободило из плена 12 граждан Таиланда, заявил премьер-министр этой страны Сеттха Тхависин.

«Департамент безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).

В то же время Государственная информационная служба Египта сообщила, что, помимо 12 граждан Таиланда, освобождены 13 израильтян, включая женщин и детей.

Al Jazeera отмечает, что среди заложников у ХАМАС в Газе было по меньшей мере 23 человека из Таиланда, которых взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября. По данным властей Таиланда, на момент атаки в Израиле в основном на сельскохозяйственных работах были заняты около 30 тыс. тайцев.

Вечером 24 ноября издание The Times of Israel со ссылкой на источник сообщило, что первая группа израильских заложников передана персоналу Красного креста и выезжает с территории сектора Газа. Речь идет о 13 людях, это первый этап из обмена из ожидаемых четырех, указывало издание.

Утром 24 ноября между Израилем и ХАМАС началось перемирие, которого удалось достичь при посредничестве Катара. Договоренности предусматривают паузу в боевых действиях, обмен захваченных палестинским движением заложников в Газе на палестинцев.

Перемирие рассчитано на четыре дня, в течение которых ХАМАС должен освободить заложников группами по 12-13 человек, а Израиль передать группировке 150 палестинских заключенных. Речь в обоих случаях касается женщин и несовершеннолетних. Во время четырехдневного перемирия в сектор Газа также планируется ежедневно направлять более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а также несколько с бензином.