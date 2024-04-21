ХАМАС представил план политических реформ в Палестине после войны

Глава политбюро ХАМАС рассказал, что движение предложило создать после войны правительство, которое бы управляло и сектором Газа, и Западным берегом реки Иордан и включало в себя все палестинские группы

Палестинцы, которые были перемещены в результате военного наступления Израиля на юг Газы, пытаются вернуться в свои дома на севере Газы на фоне продолжающегося конфликта (Фото: Ramadan Abed / Reuters)

Группировка ХАМАС не настаивает, что только она должна управлять сектором Газа, и предлагает создать правительство, куда будут включены все палестинские группы как из Газы, так и с Западного берега, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания в интервью турецкому агентству Anadolu.

«ХАМАС не настаивает на единоличном управлении сектором Газа. Однако мы являемся частью палестинского народа и можем сформировать правительство национального единства на основе партнерства и договориться об управлении сектором Газа», — сказал он.

По словам Хании, ХАМАС не намерен позволять «оккупантам» или еще кому-то обладать властью в секторе и на Западном берегу реки Иордан. Он выразил надежду, что после войны управлять обеими территориями будет палестинское правительство национального согласия.

Хания рассказал, что ХАМАС выступил с двухэтапным планом организации управления в Палестине, который не был поддержан. На первом этапе, сказал он, предполагались реорганизация Организации освобождения Палестины (ООП — управляет Западным берегом реки Иордан) и включение в нее других палестинских групп. На втором этапе должно быть создано национальное правительство, задачи которого — восстановление сектора Газа и объединение политических институтов в обеих частях Палестины. Еще одна задача — проведение выборов всех уровней, начиная с президентских.

ХАМАС с 1980-х противостоит ООП из-за разных взглядов на отношения с Израилем: организация отказалась от террористических методов борьбы и пошла на переговоры с еврейским государством, в то время как ХАМАС решил остаться на позиции вооруженной борьбы. В 2007 году группировка пришла к власти в секторе Газа после вооруженного столкновения с ФАТХ — Движением за национальное освобождение Палестины, которое создало ООП. Конфликт начался после того, как в 2006 году на выборах в Палестинский законодательный совет (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последнее результаты выборов не признало, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Действующий президент Палестины и глава ФАТХ Махмуд Аббас говорил, что власти Западного берега готовы взять на себя управление над сектором Газа, но только в рамках всеобъемлющего политического решения.

Израиль выступает против создания палестинского государства и под властью ФАТХ, и под властью ХАМАС. «Я не допущу, чтобы ХАМАСтан поменялся местами с ФАТХстаном», — заявлял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он также сообщал о планах установить полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа и провести его демилитаризацию после ликвидации ХАМАС.

Такую позицию Тель-Авива не разделяет Вашингтон. Американский президент Джо Байден отмечал, что сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться «под единой структурой управления, в конечном итоге под обновленной Палестинской автономией». Подобной точки зрения придерживается и Россия.