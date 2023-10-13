Путин заявил о необходимости создать независимое Палестинское государство

Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Палестине необходимо свое независимое государство, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.

10 октября на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Путин также сказал, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. Он отметил, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.