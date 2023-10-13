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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин заявил о необходимости создать независимое Палестинское государство

Путин: необходимо создать независимое Палестинское государство
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Владимир Путин на заседании Совета глав государств&nbsp;СНГ
Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Палестине необходимо свое независимое государство, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.

10 октября на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Путин также сказал, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. Он отметил, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.

В 1922 году мандат на управление Палестиной получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль, однако на него сразу же напали армии соседних арабских государств. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны и они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан).

В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988 году было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

Сейчас палестинские территории разделены на две части: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В первом власть захватило исламистское движение ХАМАС и эксклав практически вышел из подчинения Палестинской национальной администрации, политику которой определяет крупнейшая политическая партия Палестины — ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»). Лидер ФАТХ, Махмуд Аббас — президент Палестины.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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