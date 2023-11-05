Аббас назвал условие для установления контроля ПНА над сектором Газа

Администрация Палестины готова взять управление над сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения, заявил Аббас. Ранее он неоднократно призывал к созданию независимого палестинского государства

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Палестинская национальная администрация (ПНА) готова взять на себя управление над сектором Газа, но только в рамках всеобъемлющего политического решения, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа», — заявил Аббас.

Блинкен совершил необъявленный визит на Западный берег 5 ноября. В ходе встречи с Аббасом он обсудил с ним будущее сектора Газа после полного уничтожения ХАМАС, что является главной целью проводимой Израилем наземной операции, сообщал Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США.

Помимо прочего, Блинкен заявил Аббасу, что ПНА должна будет сыграть «центральную роль» в послевоенном устройстве сектора Газа.

Встреча продолжалась около часа. По ее итогам в Госдепе сообщили, что Блинкен «выразил готовность Соединенных Штатов работать над реализацией законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства».

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).



ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС 7 октября пообещал уничтожить движение и превратить в руины «город зла». Аббас после начала войны призывал прекратить боевые действия и задуматься о создании независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо.