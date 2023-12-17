Премьер Израиля пообещал не заменять «ХАМАСтан на ФАТХостан»

Палестинская администрация не будет допущена к управлению Газой, союзникам не следует питать иллюзии в этом вопросе, пообещал Нетаньяху. Он заявил, что гордится провалом создания единой Палестины

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Соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой», заявил израильский премьер Биньямин Нетаняьху, пишет Times of Israel.

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло бы быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели маленькое палестинское государство в Газе. Все понимают, что произошло бы, если бы мы капитулировали перед международным давлением и позволили создать подобное государство в Иудее и Самарии, вокруг Иерусалима и на окраинах Тель-Авива», — сказал Нетаньяху.

Он призвал друзей «не питать иллюзий» — это, как поясняет издание, было намеком на позицию США, призывающих допустить палестинскую администрацию, контролируемую партией ФАТХ к управлению сектором Газа после уничтожения ХАМАС.

«Я не допущу, чтобы Хамастан поменялся местами с Фатхстаном, чтобы мы обменяли Хан-Юнис на Дженин», — подчеркнул премьер. По его мнению, эта партия расходится с ХАМАС не в желании уничтожить Израиль, а в том, как это осуществить.

Соглашения в Осло были заключены в 1993 и 1995 годах. По итогам «Осло-1» Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии. «Осло-2»: предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях. Сейчас арабские территории Палестины разделены на две части: сектор Газа находился под контролем ХАМАС, Западный берег реки Иордан — конкурирующая с ней партия Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Ее возглавляет Махмуд Аббас.

ФАТХ не раз выражало готовность участвовать в послевоенном управлении сектором Газа. «Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа», — говорил Аббас.

Госдепартамент США признавал, что партия должна сыграть «центральную роль» в этом процессе, говорил о готовности «работать над реализацией законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил такой сценарий, пообещав, что участия ФАТХ в послевоенном устройстве Газы не будет, пока он возглавляет кабинет министров. «Те, кто воспитывает своих детей в духе терроризма, финансирует терроризм и поддерживает семьи террористов, не смогут управлять сектором Газа после ликвидации ХАМАС», — пояснил Нетаньяху.





