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Политика ,  
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Байден заявил, что народ Палестины заслуживает своего государства

Байден: народ Палестины заслуживает собственного государства

Народ Палестины заслуживает собственного государства, заявил президент США Джо Байден в статье для The Washington Post.

«Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», — написал он.

По его словам, целью должно быть не просто прекращение войны сегодня, а ее остановка навсегда. В секторе Газа и на Ближнем Востоке должно быть «построено что-то более сильное», чтобы «история не повторялась». Путь к этому Байден видит в создании «двух государств для двух народов».

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