Посольство Китая обвинило США в дезинформации о военной помощи России

Власти США дезинформируют международную общественность относительно военной помощи России со стороны Китая, заявил агентству ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Американская сторона продолжает поставлять оружие на Украину, распространяя при этом дезинформацию о том, что «Китай оказывает военную поддержку России», используя эту возможность для необоснованных санкций против китайских компаний», — сказал посол.

Китай всегда выступает против неправомерных односторонних санкций, введенных США, и продолжит принимать необходимые «меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий», подчеркнул Ли Пэнъюй.

Посол отметил, что в вопросе Украины Китай всегда придерживался «объективной и справедливой позиции, активно содействовал мирным переговорам и играл конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса». Одновременно с этим китайская сторона ни одной из сторон конфликта не поставлял оружие.

В апреле постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не поставляет России смертоносные вооружения для использования на Украине. Она отметила, что есть признаки оказания материальной помощи Москве со стороны Пекина через компоненты двойного назначения.

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин поставляет Москве вооружения. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что «если сведения о поставках подтвердятся, то это может создать серьезную проблему для нас и наших отношений». Он также уточнил: под оружием США имеют в виду широкий спектр военных поставок — от боеприпасов до самого оружия.