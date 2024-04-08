 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Китая после слов Йеллен призвал не очернять отношения КНР и России

МИД Китая после слов Йеллен призвал не очернять отношения КНР и России
Сюжет
Военная операция на Украине
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенным Штатам не стоит очернять отношения между Китаем и Россией. Об этом заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, комментируя высказывание американского министра финансов Джанет Йеллен.

Ранее глава Минфина США заявила, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в конфликте на Украине. В противном случае они столкнутся с «серьезными последствиями», предупредила она.

Мао Нин, комментируя эти слова, заявила, что по вопросу Украины Китай «всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно выступал за мирные переговоры». Она подчеркнула, что Пекин не участвует в конфликте и не получает от него никакой выгоды.

Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине
Политика
Фото:Lintao Zhang / Getty Images

Представитель китайского МИДа добавила, что Китай «всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами». «Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки, наносить вред законным правам и интересам Китая и китайских предприятий», — сказала она.

Financial Times 5 апреля со ссылкой на источники сообщила о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями Евросоюза и НАТО. Он предупредил их, что Китай оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу». По его словам, помощь Пекина была особенно направлена на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива, а также на ее космический сектор.

Источники FT утверждают, что Блинкен призвал союзников сделать три вещи: высказать свои опасения непосредственно Китаю на их собственных двусторонних встречах, публично заявить об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, «укрепляющих промышленную базу России».

МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицала предоставление военной поддержки Москве.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Китай США Россия экспорт Джанет Йеллен
Материалы по теме
FT узнала о предупреждении США об увеличении помощи Китая российскому ОПК
Политика
Китай исключил поставки оружия России и Украине
Политика
В слитых документах США нашли данные о согласии Китая дать России оружие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
МИД Китая после слов Йеллен призвал не очернять отношения КНР и России Политика, 13:38
В Омске арестовали делавшего закладки во время пробежек легкоатлета Спорт, 13:35
Сбитого террористами возле «Крокуса» мальчика выписали из больницы Политика, 13:28
Бросить убыточную компанию и надеяться, что о ней забудут. Кто ответит Pro, 13:19
Кремль не исключил специальных мер из-за отправки немецких солдат в Литву Политика, 13:09
Для борьбы с паводком в Орске подключили военных Общество, 13:04
Тарпищев не увидел разницы в допуске теннисистов в Париже и Токио Спорт, 13:01
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Жителя Новой Москвы задержали за поджог мемориала жертвам «Крокуса» Политика, 12:59
Бастрыкин поручил разобраться с поведением полиции в конфликте аниматоров Общество, 12:58
ЦБ выступил за принятие закона о международных расчетах в криптовалюте Крипто, 12:43
Мэр Оренбурга призвал срочно покинуть дома из-за опасного уровня воды Общество, 12:43
Касаткина вернулась в топ-10 теннисисток сезона после разгрома в США Спорт, 12:40
Кремль назвал опасной провокацией атаку на Запорожскую АЭС Политика, 12:35
Кремль заявил, что не время ставить оценки главе МЧС в ситуации с Орском Общество, 12:32