МИД Китая после слов Йеллен призвал не очернять отношения КНР и России

Джанет Йеллен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенным Штатам не стоит очернять отношения между Китаем и Россией. Об этом заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, комментируя высказывание американского министра финансов Джанет Йеллен.

Ранее глава Минфина США заявила, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в конфликте на Украине. В противном случае они столкнутся с «серьезными последствиями», предупредила она.

Мао Нин, комментируя эти слова, заявила, что по вопросу Украины Китай «всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно выступал за мирные переговоры». Она подчеркнула, что Пекин не участвует в конфликте и не получает от него никакой выгоды.

Представитель китайского МИДа добавила, что Китай «всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами». «Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки, наносить вред законным правам и интересам Китая и китайских предприятий», — сказала она.

Financial Times 5 апреля со ссылкой на источники сообщила о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями Евросоюза и НАТО. Он предупредил их, что Китай оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу». По его словам, помощь Пекина была особенно направлена на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива, а также на ее космический сектор.

Источники FT утверждают, что Блинкен призвал союзников сделать три вещи: высказать свои опасения непосредственно Китаю на их собственных двусторонних встречах, публично заявить об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, «укрепляющих промышленную базу России».

МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицала предоставление военной поддержки Москве.