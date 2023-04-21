Глава СБУ сообщил об обмене священников УПЦ на украинских военных

По словам главы СБУ Малюка, всего Украина передала в рамках обмена двух священников. Российские власти об обмене не сообщали. В начале апреля омбудсмена Москалькову просили обменять двух священнослужителей УПЦ

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Киев обменял двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, одного из священников обменяли на 28 украинских военных.

Российские власти не сообщали об обмене священников. Прошлый обмен, о котором известно, состоялся между Москвой и Киевом 16 апреля. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, Украина вернула 130 человек, в том числе попавших в плен на бахмутском (артемовском), соледарском, запорожском и херсонском направлениях.

РБК направил запрос в Минобороны России и Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

С просьбой принять меры для скорейшего обмена двух священнослужителей к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой в начале апреля обращался вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В своем обращении Мельников писал, что СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России арестовала двух православных священников — настоятеля храма Новоград-Волынского района Житомирской области Украины Юрия Миронца и настоятеля храма в селе Дептовка Сумской области Украины Александра Бойко. По его словам, священники «уже много месяцев содержатся в различных СИЗО Украины». По статье 111-1 УК Украины (госизмена, включая шпионаж) им грозило от 12 до 15 лет лишения свободы.

Мельников сообщил, что священнослужители перенесли пытки и их жизнь и здоровье находятся под угрозой. «Прошу вас оказать содействие в принятии мер для скорейшего обмена священнослужителей и иной возможной помощи им и их семьям. Оказать содействие в организации последующего обустройства быта, оказания необходимой медицинской помощи и их трудоустройства», — написал он.

В мае 2022 года УПЦ объявила о независимости от Московского патриархата и осудила боевые действия, но власти Украины после этого продолжили оказывать на нее давление и обвинять в связях с Москвой. С октября того же года СБУ начала проводить обыски в епархиях УПЦ. В частности, обыск провели у винницкого митрополита Ионафана, правящего архиерея Тульчинской епархии, которого впоследствии обвинили в «поддержке Кремля и распространении пропаганды». Позже обыски прошли в Александрийской, Светлогорской, Черновицко-Буковинской и других епархиях.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии украинские силовики нашли «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщала СБУ. В декабре обыски прошли в 14 храмах УПЦ в Харьковской области.

Весной руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры. В УПЦ это требование сочли незаконным.

В Кремле прошедшие обыски назвали очередным звеном в «цепи военных действий» против русского православия и заявили, что осуждают давление на Украинскую православную церковь.