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Военная операция на Украине ,  
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Глава УПЦ Онуфрий подтвердил, что имел российское гражданство

Глава УПЦ Онуфрий подтвердил, что имел российское гражданство, но отказался от него
Онуфрий сообщил, что после распада СССР получил российское гражданство, поскольку имел прописку в стране; тогда же он оформил украинский паспорт. От российского гражданства митрополит отказался после ухудшения отношений двух стран
Митрополит Онуфрий (в центре)
Митрополит Онуфрий (в центре) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий подтвердил, что в прошлом имел российское гражданство, но сообщил, что отказался от него, когда между Киевом и Москвой ухудшились отношения.

В заявлении Онуфрия на сайте УПЦ говорится, что во времена Советского Союза он хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но получил отказ. Поэтому он учился в Московской духовной семинарии, а затем провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре в Московской области.

В 1988 году Онуфрия перевели на Украину; после распада СССР он сохранил гражданство России, поскольку имел прописку в стране, а также получил украинский паспорт. По словам митрополита, «российское гражданство при этом автоматически продлилось», но, так как между двумя странами были хорошие отношения, «за это никто не преследовал».

«Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я оставил российское гражданство. <...> Я считаю себя гражданином только Украины», — заявил Онуфрий, подчеркнув, что не имеет российского паспорта.

О том, что у Онуфрия есть российское гражданство, ранее написала «Украинская правда». По данным журналистов, он получил российский паспорт 20 марта 2002 года, а через год — загранпаспорт России. В УПЦ на это заявили, что Онуфрий «является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет».

В начале января LB.ua сообщил со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ, этот указ не был опубликован на сайте главы государства.

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УПЦ раньше входила в состав РПЦ, но в мае прошлого года объявила о своей независимости от Московского патриархата, осудив военные действия. Несмотря на это, власти Украины считают, что церковь продолжает поддерживать связи с Москвой, и оказывают давление на УПЦ: проводят обыски в помещениях, заводят уголовные дела против священнослужителей и изымают недвижимость. 19 января правительство Украины внесло в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
УПЦ российское гражданство Украинская православная церковь митрополит
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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