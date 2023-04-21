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Генштаб объяснил неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов

Генштаб: решение об отсрочке для многодетных отцов принимают региональные власти
Призывную комиссию субъекта возглавляет губернатор, а призывную комиссию муниципального образования — глава местной администрации. Именно они решают, давать отсрочку или нет, пояснили в Генштабе
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Военкоматы не подчиняются директивам Минобороны, в том числе указанию об отсрочке для многодетных отцов, поскольку они подведомственны правительствам регионов, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в ответ на запрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова. Ответ опубликован в Telegram депутата.

Министерство обороны отметило, что Генштаб направлял военкоматам указания не привлекать «отдельные категории граждан, пребывающих в запасе, по решению призывной комиссии по мобилизации». Однако призывную комиссию субъекта возглавляет губернатор, а призывную комиссию муниципального образования — глава местной администрации. Именно они решают, давать отсрочку или нет.

«Таким образом, призывная комиссия является коллегиальным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), не относящимся к Минобороны России, и ведомственные акты на нее свое действие распространять не могут», — говорится в ответе Бурдинского.

Нилов, комментируя ответ Бурдинского, заявил РБК, что необходимо сделать так, чтобы директивы Генштаба носили обязательный характер. Как пояснил депутат, в ходе частичной мобилизации «было допущено много ошибок и негатив в обществе был направлен в адрес военкоматов, Министерства обороны». Однако призывные комиссии возглавляют губернаторы и руководители муниципалитетов, как следует из ответа Бурдинского.

«Необходимо сделать так, чтобы директивы Генштаба носили обязательный характер. Генштаб знает специфику частичной мобилизации, как нужно действовать и кого нужно призывать, и может давать свои указания, которые должны быть обязательными, а не рекомендательными. Чтобы тех ошибок, которые были, [больше не было]. Комиссии не должны рассматривать директивы Генштаба как некую рекомендацию, и дальше делать то, что сами посчитают нужным», — заявил Нилов.

Сейчас продолжается работа по устранению этих ошибок, и это все «повышает градус социальной напряженности», продолжил депутат. «Чтобы такого не было, надо принять закон, предложенный ЛДПР, чтобы они [директивы Генштаба] носили не рекомендательный, а обязательный характер», — сказал депутат.

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По словам Нилова, к нему до сих пор обращаются родственники мобилизованных многодетных отцов с просьбами вернуть их домой. Он привел в пример один из регионов, где, по его словам, мужчин с тремя детьми успели вернуть домой «только в гробах». Депутат подчеркнул, что исполнительные власти в этом случае ссылались на закон о мобилизации, где действительно речь идет о предоставлении отсрочки отцам четырех и более детей, не учитывая директиву Генштаба, которая носит рекомендательный характер. «Не приняли во внимание, соответственно, оставили многодетную семью с тремя детьми без отца», — сказал Нилов.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В октябре в Госдуме и на правительственном портале сообщили, что Минобороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки и теперь ею могут воспользоваться отцы с тремя детьми до 16 лет, в то время как ранее это предписывалось в отношении отцов четверых детей. В конце того же месяца министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации, но президентского указа о ее окончании не было. Президент Владимир Путин обещал обсудить этот вопрос с юристами, подчеркнув, что в проведении мобилизации «точка поставлена».

В январе глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена президентского Совета по правам человека Ирину Киркору сообщила, что отсрочку для отцов троих детей отменили. О том, что директива прекратила действие, заявлял и военный комиссар Забакайлья Юрий Шувалов. В Кремле говорили, что ничего не знают о таком решении.

В то же время в «Единой России» утверждали, что отсрочка по-прежнему действует. Об этом, в частности, заявляли секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Мария Лисицына Мария Лисицына
многодетные семьи Отсрочка от мобилизации Генштаб Ярослав Нилов
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