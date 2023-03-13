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Директива об отсрочке для многодетных отцов оказалась рекомендательной

Депутат Останина: директива об отсрочке для отцов троих детей — рекомендательная
Указания об отсрочке для отцов троих детей Генштаб выпустил в октябре, но военкоматы в ряде случаев отказывали в них, отмечая, что никаких изменений в законодательство о мобилизации не вносилось
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Директива Генерального штаба Вооруженных сил России об отсрочке по мобилизации для отцов троих и более детей носит рекомендательный характер, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Его ответ опубликовала в своем телеграм-канале глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Речь идет об указаниях Генштаба от 4 октября 2022 года. «Сообщается, что указания свое действие не прекратили. Вместе с тем указания носят рекомендательный характер для призывных комиссий по мобилизации», — говорится в документе.

По словам Останиной, это объясняет, почему в регионах директиву трактовали по-разному. «Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации», — написала депутат.

РБК направил запрос в Минобороны.

12 января об отмене отсрочки по мобилизации для многодетных отцов Останина сообщила со ссылкой на члена президентского Совета по правам человека Ирину Киркору. Депутат предположила, что это формальное решение, связанное с объявленным завершением мобилизации. О том, что директива прекратила действие, 13 января заявлял военный комиссар Забакайлья Юрий Шувалов. В Кремле говорили, что ничего не знают о таком решении.

В «Единой России» утверждали, что отсрочка продолжает действовать. Об этом, в частности, заявляли секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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В запросах на имя министра обороны Сергея Шойгу Останина заявляла о многочисленных обращениях со стороны граждан по поводу отказа военкоматов руководствоваться директивой Генштаба об отсрочке. Депутат также приводила ответ руководства военкомата Ставропольского края, которое заявляло, что обращения граждан по поводу отсрочек для отцов троих детей не соответствуют законодательству о мобилизации, пока туда не будут внесены поправки.

Аналогичный аргумент прозвучал в ходе заседания суда в Забакайльском крае, где мобилизованный отец троих детей оспаривал решение призывной комиссии и просил предоставить ему отсрочку, писала Chita.ru. Представитель военкомата сообщил, что никаких изменений в законодательство по отсрочкам не вносилось. Суд в итоге отказал мобилизованному в удовлетворении административного иска.

В соответствии с действующим законодательством право на отсрочку по мобилизации имеют отцы четверых и более детей на иждивении. В прошлом октябре Госдума не смогла принять поправки, чтобы распространить отсрочку на отцов троих детей.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Отсрочка от мобилизации многодетная семья Генштаб Нина Останина
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