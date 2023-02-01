Население России за год сократилось на 555 тыс. человек

Росстат сообщил о снижении численности населения России в 2022 году на 555 тыс. человек, до 146,4 млн. Сокращение произошло, несмотря на учет данных переписи, которая увеличила число жителей в начале 2022 года на 1,4 млн человек

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила 146,425 млн человек, снизившись за год на 555 тыс. (минус 0,38%). Это следует из предварительной оценки численности постоянного населения, размещенной Росстатом 31 января.

Представленные данные учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 2021 году и в результате пересчета существенно увеличила численность населения России. Без учета переписи, Росстат сообщал, что по состоянию на 1 января 2022 года в стране проживало 145,6 млн человек. Однако после оглашения результатов переписи показатель на эту дату увеличился более чем на миллион, почти до 147 млн жителей. Это затрудняет сопоставление итогов 2022 года с предыдущими периодами.

Росстат отмечает, что данные по численности населения не учитывают «официальную статистическую информацию» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, принятым в состав России в конце сентября 2022 года.

Согласно предыдущим оценкам Росстата, до проведения переписи, численность постоянного населения России снижалась каждый год с 2018 года включительно. По итогам 2021 года было зафиксировано рекордное с 2002 года сокращение численности населения (минус 613 тыс. человек) на фоне увеличения смертности в пандемию и снижения рождаемости, следует из данных ведомства.

Динамика численности граждан складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. По итогам 11 месяцев 2022 года (последняя доступная статистика), естественная убыль составила 543,4 тыс. человек. Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда на фоне последствий пандемии убыль достигала 945 тыс. человек. Смертность в годовом выражении в январе—ноябре снизилась на 22% (до 1,74 млн человек), а рождаемость — на 6%, до 1,2 млн.

Что касается миграции, то по данным за январь—октябрь 2022 года (наиболее актуальная на сегодня статистика) в России наблюдался миграционный отток в размере 20,6 тыс. человек, тогда как за тот же период годом ранее был миграционный прирост в размере 320 тыс. человек. Число прибывших за десять месяцев 2022 года сократилось на 5% в годовом выражении, до 3,42 млн человек, а число выбывших — напротив, увеличилось на 5%, до 3,44 млн.

Результаты переписи становятся фундаментом для оценки численности населения, а в промежутках между переписями численность постоянного населения пересчитывается исходя из данных системы ЗАГС о рождаемости/смертности и миграционного учета, говорили ранее РБК специалисты-демографы. Данные о миграции Росстат получает из территориальных органов МВД — их надежность хуже, чем у данных по естественному движению населения, указывали эксперты. Если происходит ухудшение качества миграционного учета, это нарушает сбалансированность демографических расчетов. Специфика миграционного учета такова, что под «выбывшими» понимаются не те, кто реально выехал из страны, а снятые с регистрационного учета. Далеко не все такие люди покидают границы России.

Среди регионов по итогам 2022 года наибольшее сокращение численности в абсолютном выражении наблюдалось в Ростовской и Нижегородской областях (минус 28,6 тыс. и 27,9 тыс. человек соответственно), а также Саратовской и Свердловской областях (минус 26,8 тыс. и 23,4 тыс. человек).

Самый масштабный прирост численности произошел в Москве (плюс 82,4 тыс.), Московской области (плюс 52,2 тыс.), а также Дагестане (плюс 22,9 тыс.). В относительном выражении изменение количества населения как в сторону убывания, так и возрастания не превысило 2% среди всех регионов, следует из расчетов РБК.

Феномен отрицательной миграции

Оценки Росстата по снижению численности населения абсолютно ожидаемы, среди демографов был консенсус, что оно составит 500–600 тыс. человек по итогам года, сказал РБК директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. По его мнению, этот тренд продолжится и в 2023 году. «Главный фактор — уменьшение числа рождений из-за снижения количества женщин в репродуктивном возрасте, а также «плохая» миграция — минус 20 тыс. [в годовом выражении] за десять месяцев», — отметил он.

По его предварительным оценкам, по итогам 2023 года чистая миграция с другими странами сможет стать нулевой или выйти в небольшой плюс, но вряд ли это значительно повлияет на численность населения. «В последний раз отрицательная миграция наблюдалась в России в советский период, в середине 1970-х. Тогда произошел переворот, и РСФСР опять стала принимать мигрантов. В целом же отрицательная миграция — новый феномен», — указал эксперт.

Денисенко также отметил, что учет данных переписи предполагает неполную сопоставимость данных 2022 года с предыдущими годами. Если число родившихся и умерших можно сравнивать, то с динамикой населения в целом уже сложнее — в результате переписи меняются данные о миграции, что провоцирует достаточно серьезную коррекцию показателей.