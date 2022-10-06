Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян
В Кремле считают далекой от реальности информацию о том, что Россию после объявления частичной мобилизации могли покинуть около 700 тыс. граждан. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это похоже на какую-то утку. <...> Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — сказал Песков.
О том, что после 21 сентября в течение двух недель из страны выехали 700 тыс. россиян, 200 тыс. из которых уехали в Казахстан, сообщил 4 октября российский Forbes. По данным одного из источников издания — неназванного собеседника, «знакомого с кремлевскими оценками», Россию покинул почти 1 млн человек. Второй собеседник Forbes — сотрудник администрации президента — уточнил, что страну покинули 600–700 тыс. человек. «При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным», — цитировало издание собеседника.
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявлял 4 октября, что со дня объявления частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. В свою очередь, и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков говорил, что на гражданство Казахстана, по имеющимся на 27 сентября данным, подал заявку 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тыс. человек. После этих заявлений на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки.
На прошлой неделе на пунктах пропусков с этими странами власти стали открывать военкоматы. В частности, один из них заработал около КПП «Караузек» на границе Астраханской области с Казахстаном. Повестки там вручают всем россиянам, попадающим под критерии призыва, а не только жителям этого региона.