Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян

О том, что после объявления частичной мобилизации из России уехали 700 тыс. человек, сообщало российское издание Forbes. Песков сказал, что точными цифрами не обладает, «но, конечно, они далеки» от приведенных изданием

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кремле считают далекой от реальности информацию о том, что Россию после объявления частичной мобилизации могли покинуть около 700 тыс. граждан. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это похоже на какую-то утку. <...> Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — сказал Песков.

О том, что после 21 сентября в течение двух недель из страны выехали 700 тыс. россиян, 200 тыс. из которых уехали в Казахстан, сообщил 4 октября российский Forbes. По данным одного из источников издания — неназванного собеседника, «знакомого с кремлевскими оценками», Россию покинул почти 1 млн человек. Второй собеседник Forbes — сотрудник администрации президента — уточнил, что страну покинули 600–700 тыс. человек. «При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным», — цитировало издание собеседника.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявлял 4 октября, что со дня объявления частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. В свою очередь, и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков говорил, что на гражданство Казахстана, по имеющимся на 27 сентября данным, подал заявку 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тыс. человек. После этих заявлений на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки.

Читайте на РБК Pro Pro Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык Статьи Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Инструкции Pro Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами Статьи Pro Что делать, если банк списал со счета лишние средства: инструкция Что делать, если банк списал со счета лишние средства: инструкция Статьи Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа Статьи Pro Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Инструкции

На прошлой неделе на пунктах пропусков с этими странами власти стали открывать военкоматы. В частности, один из них заработал около КПП «Караузек» на границе Астраханской области с Казахстаном. Повестки там вручают всем россиянам, попадающим под критерии призыва, а не только жителям этого региона.