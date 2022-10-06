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Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян

Пресс-секретарь президента Песков: данные о 700 тыс. покинувших Россию — «утка»
О том, что после объявления частичной мобилизации из России уехали 700 тыс. человек, сообщало российское издание Forbes. Песков сказал, что точными цифрами не обладает, «но, конечно, они далеки» от приведенных изданием
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кремле считают далекой от реальности информацию о том, что Россию после объявления частичной мобилизации могли покинуть около 700 тыс. граждан. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это похоже на какую-то утку. <...> Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — сказал Песков.

О том, что после 21 сентября в течение двух недель из страны выехали 700 тыс. россиян, 200 тыс. из которых уехали в Казахстан, сообщил 4 октября российский Forbes. По данным одного из источников издания — неназванного собеседника, «знакомого с кремлевскими оценками», Россию покинул почти 1 млн человек. Второй собеседник Forbes — сотрудник администрации президента — уточнил, что страну покинули 600–700 тыс. человек. «При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным», — цитировало издание собеседника.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявлял 4 октября, что со дня объявления частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. В свою очередь, и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков говорил, что на гражданство Казахстана, по имеющимся на 27 сентября данным, подал заявку 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти планируют призвать для участия в спецоперации на Украине 300 тыс. человек. После этих заявлений на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки.

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На прошлой неделе на пунктах пропусков с этими странами власти стали открывать военкоматы. В частности, один из них заработал около КПП «Караузек» на границе Астраханской области с Казахстаном. Повестки там вручают всем россиянам, попадающим под критерии призыва, а не только жителям этого региона.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
миграция Россия частичная мобилизация границы граждане России выезд
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