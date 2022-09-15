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Почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать

РАО: 48% школьников-патриотов пожелали уехать из России
Уровень патриотизма среди молодежи снижается с взрослением, а среди учеников кадетских школ и классов не выявлено повышенного уровня любви к родине, выяснили в РАО. Действия России на Украине поддержали 59% патриотичных школьников
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Патриотами среди российских учеников средней и старшей школы назвали себя 68% опрошенных, при этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны. Такие данные содержатся в результатах исследования Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО), пишут «Ведомости».

Больше всего посчитавших себя патриотами оказалось среди школьников 14–15 лет (70%), причем в возрастной группе 19-летних доля подростков с патриотическими взгядами снижается до 64%. Меньше всего назвавших себя патриотами в интернатах (66%), а также техникумах и колледжах (65%), при этом среди учеников кадетских классов и школ патриотизм не получил большее распространение, чем в остальных образовательных организациях.

Отдельным вопросом исследователей к школьникам стало отношение к «ситуации на Украине»: 59% назвавших себя патриотами поддержали действия России, 36% заявили о нейтральном отношении, а 3% политику государства не одобрили, тогда как 2% не смогли выбрать ответ. Среди тех, кто считать себя патриотом не стал, политику России поддержали 22%, отказались это сделать 11%, а о нейтральной позиции заявили уже 63% опрошенных школьников. Не смогли определиться с ответом 5%.

Исследование было проведено методом опроса, в нем приняли участие 150 тыс. школьников в возрасте от 14 лет, а также порядка 100 тыс. родителей школьников и учителей. Исследователи выяснили, что 97% педагогов и 87% родителей сочли себя патриотами.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В результатах исследования РАО говорится, что в прошлом году патриотами назвали себя на 11% школьников меньше (57%), а доля не считающих себя патриотами сократилась с 37 до 22%, при этом с 6 до 10% выросла доля затруднившихся с ответом. При этом на сайте РАО в мае прошлого года были опубликованы иные данные — согласно им, тогда патриотами назвали себя 76% школьников в возрасте от 10 до 17 лет — на 8% больше. В качестве основных источников информации опрошенные тогда же назвали социальные сети (79%), друзей (56%) и новостные ленты в интернете (50%).

На распространение патриотических взглядов среди подростков направлены новые практики в школах — поднятие флага под российский гимн и еженедельные занятия «Разговоры о важном», напомнила газете глава института Наталья Агре. По ее мнению, результаты опроса говорят о переменчивости настроений школьников, заметна тенденция к росту патриотизма, однако «есть и проблемные вопросы».

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При этом внимательно относиться к определению патриотизма призвала в беседе с изданием завкафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина. Она указала, что целостное отношение к стране не находится в фокусе внимания подростков и подчеркнула: «Вопрос в том, не является ли определение патриотизма как любви к родине лишь языковым клише».

Между эмоциональным и деятельностным пониманием патриотизма большинство россиян выбирают эмоции, следовало из результатов исследования НИУ ВШЭ, опубликованного 24 февраля прошлого года. С тезисом о том, что патриотизм означает любовь к родине согласны две трети жителей России (67%), тогда как только 26% россиян понимает под этим термином действия, ведущие к процветанию страны.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
школьники патриотизм эмиграция эмигранты
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