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Матвиенко ответила покинувшим Россию приписываемыми Черчиллю словами

Матвиенко ответила покинувшим Россию словами, приписываемыми Черчиллю
Если россиянам, которые негативно высказываются о политике России, хорошо за рубежом, пусть они там и остаются, заявила Матвиенко

Россиянам, которые уехали за границу и «поливают свое Отечество», стоит оставаться за рубежом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание [бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля», чтобы крысы разбежались», — заявила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Сенатор Андрей Климов накануне заявил, что российские эмигранты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, могут попадать под действие нового закона об иноагентах, который вступает в силу с декабря. Согласно этому закону, иноагентом может быть признано не только лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее финансирование из-за рубежа, что было условием ранее, но и те лица, которые находятся под «иностранным влиянием».

Как считает Климов, уехавшие за границу россияне как раз оказались под этим иностранным влиянием. «А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — отметил сенатор.

В Кремле заявление Климова назвали его личным мнением и отметили, что не знают о трактовках закона об иноагентах в отношении граждан, покинувших Россию после начала спецоперации.

Сам же сенатор позже уточнил свои слова, отметив, что их трактовка стала «еще одним примером того, как недруги передергивают факты и разгоняют слухи». Он заявил, что для признания иноагентом должны выполняться два условия: «получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц (структур) и ведение определенных видов деятельности (например, занятие политикой применительно к России)». По словам Климова, речь идет о «небольшом числе лиц» и не касается 99,9% россиян.

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