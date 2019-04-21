Появились видео с пожеланиями Зеленского и Порошенко после голосования

Во время посещения избирательных участков в Киеве кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко рассказали журналистам, чего они ждут от сегодняшнего дня

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Оба кандидата в президенты Украины заявили, что ждут от сегодняшнего дня победы — для страны и всего ее народа, передает корреспондент РБК.

Избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 часов утра по киевскому времени (совпадает с московским). Первым проголосовал Владимир Зеленский. Он опустил бюллетень на участке на проспекте Героев Сталинграда, куда пришел вместе с женой Еленой.

«Жду победы украинского народа», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов. «А как оно будет, решите на выборах», — добавил он. Также Зеленский успел ответить на вопрос о том, как ему спалось перед вторым туром. «Мало», — ответил он и засмеялся.

Видео: Елизавета Антонова / РБК

Немного позже на избирательный участок в Доме офицеров приехал и действующий президент Украины Петр Порошенко. Отвечая на вопрос журналистов о том, чего он ждет от сегодняшнего дня, Порошенко заявил, что ждет «победы для Украины, победы для всего украинского народа». «Я твердо уверен, что все будет хорошо», — сказал нынешний лидер.