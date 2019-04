В день католической Пасхи на Шри-Ланке в христианских церквях и крупных гостиницах прогремели восемь взрывов. Погибли более 200 человек. Ответственность за теракт, беспрецедентный за последние десять лет, никто пока не взял

Фото: Chamila Karunarathne / AP

​Взрывы во время службы

Утром в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке в общественных местах прогремело несколько взрывов. Число жертв исчисляется сотнями. По предварительным данным властей, атаки были скоординированы, в них принимали участие террористы-смертники.

Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба. Самая смертоносная атака, судя по свидетельствам очевидцев, произошла в церкви Святого Себастьяна в Негомбо, пишет The New York Times. Взрывные устройства были приведены в действие также в храме Святого Антония в центре столицы и в церкви Сиона в Баттикалоа. Храм Святого Антония — одно из главных мест поклонения католиков Шри-Ланки (при этом в стране преимущественно буддистское население). Он построен в XIX веке на месте более ранней церкви, заложенной еще в XVI веке, в нем хранится фрагмент языка святого Антония Падуанского. «В церкви текли реки крови», — сказал The New York Times один из очевидцев.

Отели Shangri-La, Cinnamon Grand, Kingsbury и Tropical Inn, которые также стали объектами предполагаемой террористической атаки, популярны среди иностранных туристов. Cinnamon Grand расположен рядом с резиденцией премьер-министра страны. Взрывное устройство сработало в ресторане, погиб по меньшей мере один человек, сообщает портал The Hindustan Times. В отеле Shangri-La фотограф агентства AFP видел большие разрушения в зале ресторана на втором этаже, сообщает портал. Проживающая в Коломбо уроженка России рассказала РБК, что в гостиницах в это время проходили праздничные пасхальные завтраки.