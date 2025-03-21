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Политика ,  
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В Европе начали обсуждать смену лидерства США в НАТО в ближайшие годы

В Европе обсуждают план по принятию больше ответственности за оборону континента и призыв США постепенно передать лидерство в НАТО, пишет FT. По данным Bloomberg, НАТО призовет Европу и Канаду нарастить запасы вооружения на 30%

Крупнейшие европейские военные державы, включая Великобританию, Францию, Германию и страны Северной Европы, разрабатывают планы по принятию на себя большей ответственности за оборону континента и снижению роли в этом США, сообщили четыре европейских чиновника Financial Times.

По их словам, цель «неформальных, но структурированных» дискуссий — разработать план по «перекладыванию финансового и военного бремени на европейские столицы» и представить его США в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет в Гааге в июне. Предложение будет включать твердые обязательства европейских стран по увеличению расходов на оборону в Европе и наращиванию военного потенциала в попытке убедить США согласиться на постепенную передачу полномочий, пишет FT.

Страны Европы начали увеличивать свои расходы на оборону на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа и опасений, что Вашингтон выведет свои войска из ЕС или не станет выполнять обязательства по коллективной обороне НАТО. Трамп рассматривал возможность пересмотреть участие в альянсе таким образом, чтобы отказаться от защиты другой страны блока, если ее расходы на оборону не соответствуют требованиям, сообщал NBC. Сам президент США говорил, что поддерживает принцип коллективной обороны.

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Евросоюз принял план перевооружения на общую сумму €800 млрд. По оценкам собеседников FT, при таких усилиях потребуется от пяти до десяти лет, чтобы европейский оборонный потенциал достиг уровня, при котором он сможет заменить большинство компетенций США за исключением американских средств ядерного сдерживания.

«Увеличение расходов — это единственное, что у нас есть: разделение бремени и отказ от зависимости от США, — сказал один из чиновников. — Мы начинаем эти переговоры, но это такая большая задача, что многие поражены ее масштабом».

Собеседники газеты сообщили, что некоторые европейские страны не пожелали участвовать в обсуждениях либо из опасений, что это побудит США ослабить поддержку США быстрее, а другие усомнились в том, что администрация Трампа согласится на структурированный процесс, учитывая «непредсказуемый характер» американского президента.

Отвечая на вопрос о том, что означает «европейская опора в НАТО» и возможно ли это, западные чиновники указывают на растущую роль Британии и Франции в поддержке Украины, в частности создании «коалиции желающих».

Чиновники из НАТО отмечают, что сохранить альянс при меньшем участии США или вообще без них было бы гораздо проще создания новой структуры. По их словам, оборона Европы всегда будет нуждаться в британских и других атлантических военно-морских силах, военных скандинавских стран для обороны севера континента и Турции для обороны юго-востока.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО пишет, что альянс планирует обратиться к европейским союзникам и Канаде с просьбой увеличить свои запасы вооружения и техники примерно на 30% в ближайшие несколько лет. По данным агентства, основные направления, на которые следует направить усилия:

  • системы противовоздушной обороны (выделены отдельно, как область, требующая большего потенциала от всех союзников, включая США);
  • дальнобойные системы вооружений;
  • логистика;
  • коммуникационные и информационные системы;
  • возможности наземного маневрирования.

По оценкам собеседника Bloomberg, на достижение этих целей уйдет 5-15 лет и это уменьшит зависимость Европы и Канады от США в рамках НАТО. Принять новые цели планируют к саммиту НАТО в июне. 

Bloomberg отмечает, что США останутся важной опорой НАТО даже в условиях наращивания военной мощи Европы, особенно в областях, где задействованы силы высокого класса, например, разведке, материально-техническом обеспечении или атомных подлодок.

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