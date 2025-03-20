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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ЕС ограничит американским компаниям доступ к перевооружению Европы

FT: ЕС решил перевооружаться без поставок из США, Турции и Британии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Франция — один из ведущих производителей оружия — добилась, чтобы ЕС не закупал оружие из Британии и США без заключения особых соглашений. В Лондоне неформально предупредили о риске фрагментации европейской безопасности
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз решил не закупать оружие у компаний из США, Великобритании и Турции в рамках программы перевооружения на €150 млрд, пишет Financial Times, ознакомившись с предложением Еврокомиссии, которое будет представлено 20 марта.

Исключены закупки и такого вооружения, в отношении которого любые третьи страны могут запрещать какие-либо действия. К примеру, США накладывают жесткие ограничения на то, как могут использоваться полученные вооружения. Исключение из процесса закупок Британии и Турции создаст большие проблемы для крупных европейских компаний, имеющих тесные связи с поставщиками и производителями на этих рынках, прогнозирует FT.

Сотрудничество допускается лишь в том случае, если эти страны подпишут с ЕС соглашения по обороне и безопасности. Кроме стран ЕС, нет ограничений для закупки вооружений в Норвегии, на Украине, в Албании, Южной Корее и ряде других партнеров Европы — там должны быть потрачены не менее двух третей общего бюджета, 65%, на остальную сумму могут быть куплены вооружения из других держав, подписавших соглашения.

Такой принцип — дипломатическая победа Франции и других европейских стран, предлагавших придерживаться принципа «Покупай европейское» — возник в связи с опасениями насчет долгосрочной надежности США как оборонного партнера и поставщика, которые появились с возвращением Дональда Трампа.

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Фото:Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британские власти активно лоббировали включение в инициативу наряду с Норвегией и Украиной, стороны активно обсуждали этот вопрос, но дискуссии увязли из-за противоречий насчет более глубокого соглашения между Лондоном и Брюсселем, который бы регулировал права на рыболовство и миграцию.

Пока ситуация представляет для британской оборонной промышленности «серьезную проблему», говорит один из высокопоставленных чиновников в Великобритании. «Это правильно, что Великобритания рассматривается как часть Европы. Но если ЕС — и особенно Франция — собирается двигаться в этом направлении, это подрывает всю философию совместной и унифицированной Европы с точки зрения обороны и безопасности», — уверен он.

«Мы работаем над достижением партнерства с Великобританией в сфере обороны и безопасности. Я очень надеюсь, что к саммиту [ЕС — Великобритания] в мае мы сможем добиться результатов, есть понимание того, что нам нужно делать больше и делать это вместе», — рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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