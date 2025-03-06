Лидеры ЕС одобрили план перевооружения Европы

Участники саммита ЕС одобрили меры по усилению обороноспособности блока и назвали приоритетом закупку систем ПВО, беспилотников, артиллерии. Пункт о помощи Украине поддержали только 26 стран, Орбан не подписал его

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили план перевооружения Европы, сообщает агентство AFP. Инициативу ReArm Europe стоимостью €800 млрд предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

План предполагал в том числе расширение военной помощи Украине, по этот пункт поддержали только 26 стран сообщества — венгерский лидер Виктор Орбан отказался его подписывать, пишет Politico. Его опубликуют позже отдельно.

В заявлении на сайте Евросовета говорится, что участники встречи «приняли к сведению» предложение ЕК выделить кредиты членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в оборону и предлагают Совету рассмотреть его «в срочном порядке».

Лидеры договорились ускорить мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности ЕС и защиты граждан. «Союз усилит свою общую оборонную готовность, сократит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы в потенциале и укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу», — говорится в документе. Приоритетом они назвали закупку систем ПВО, беспилотников, артиллерии, ракет и боеприпасов, а также указали на необходимость защиты критической инфраструктуры.

Участники саммита заявили о важности защищать сухопутные, воздушные и морские границы ЕС, особенно восточную, «учитывая угрозы, исходящие от России и Беларуси».

В 2024 году расходы ЕС на оборону составили €326 млрд, или 1,9% ВВП блока, по данным Европейского оборонного агентства. Целевого показателя НАТО для трат на военные нужды в 2% ВВП достигли две трети членов альянса. Европейские лидеры обсуждают повышение расходов на фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа — многие не уверены, что при нем смогут рассчитывать на защиту США, как это было на протяжении десятилетий, пишет Reuters.

Фон дер Ляйен, представляя план ReArm Europe, заявила, что регион живет в «самое опасное время» и потому странам требуется «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность».