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Политика ,  
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NBC сообщил о планах Трампа отказаться от защиты Европы в рамках НАТО

Фото: Dwi Anoraganingrum / Imago / Global Look Press
Фото: Dwi Anoraganingrum / Imago / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность серьезно пересмотреть участие США в НАТО, сообщает NBC News.

По данным телеканала, он обсуждает со своими помощниками возможность скорректировать участие в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят больше на оборону. В случае изменения политики, Вашингтон может отказаться защищать другую страну НАТО, подвергшуюся нападению, если та не достигнет определенного порога расходов на оборону, сказали собеседники.

Это будет означать значительный отход от основного принципа коллективной обороны альянса.

Статья 5 гласит, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

Материал дополняется

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