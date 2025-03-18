Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

Европе следует продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны», заявил Макрон. Он пообещал продолжить поддержку Украины. Путин в беседе с Трампом назвал прекращение военной помощи Киеву условием предотвращение эскалации конфликта

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Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев.

«Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он в X.

Ключевой темой беседы Путина и Трампа стало урегулирование конфликта на Украине. По итогам разговора российский президент согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным. Также Россия согласилась на обмен военнопленных с Украиной в формате «175 на 175», а также в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненных украинских военных. Обмен назначен на 19 марта.

Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. В Кремле подчеркнули, что оно должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области безопасности.

Путин в разговоре назвал ключевым условием предотвращения эскалации конфликта прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых Украине.

Как сообщил Белый дом, лидеры согласились, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». «Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — заявили там.

Трамп счел разговор с российским коллегой «очень хорошим и продуктивным» и заявил, что в ходе него обсуждались «многие элементы мирного договора». «Этот процесс запущен в полную силу», — подчеркнул президент США.

Днем 18 марта Макрон анонсировал развертывание к 2035 году две новые эскадрильи истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами на востоке Франции. Он подчеркнул, что база «станет первой, которая примет следующую версию Rafale и его гиперзвуковую ядерную ракету, символизирующую начало модернизации ядерного сдерживания» страны.

В начале марта Макрон объявил о намерении обсудить с лидерами стран ЕС их возможную защиту французским ядерным оружием. Его заявление прозвучало на фоне опасений о выводе американского контингента из Европы, в связи с которым в ЕС разработали стратегию наращивания вооружения.

МИД России увидел в словах Макрона «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.