Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружаться
Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев.
«Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он в X.
Ключевой темой беседы Путина и Трампа стало урегулирование конфликта на Украине. По итогам разговора российский президент согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным. Также Россия согласилась на обмен военнопленных с Украиной в формате «175 на 175», а также в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненных украинских военных. Обмен назначен на 19 марта.
Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. В Кремле подчеркнули, что оно должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области безопасности.
Путин в разговоре назвал ключевым условием предотвращения эскалации конфликта прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданых Украине.
Как сообщил Белый дом, лидеры согласились, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет первым шагом к миру, как и «начало технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». «Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — заявили там.
Трамп счел разговор с российским коллегой «очень хорошим и продуктивным» и заявил, что в ходе него обсуждались «многие элементы мирного договора». «Этот процесс запущен в полную силу», — подчеркнул президент США.
Днем 18 марта Макрон анонсировал развертывание к 2035 году две новые эскадрильи истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами на востоке Франции. Он подчеркнул, что база «станет первой, которая примет следующую версию Rafale и его гиперзвуковую ядерную ракету, символизирующую начало модернизации ядерного сдерживания» страны.
В начале марта Макрон объявил о намерении обсудить с лидерами стран ЕС их возможную защиту французским ядерным оружием. Его заявление прозвучало на фоне опасений о выводе американского контингента из Европы, в связи с которым в ЕС разработали стратегию наращивания вооружения.
МИД России увидел в словах Макрона «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.
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