Трамп заявил о поддержке принципа коллективной обороны НАТО

Трамп заявил, что поддерживает 5-ю статью Договора НАТО, но она не потребуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает 5-ю статью Договора НАТО, но выразил уверенность, что при нем она не понадобится. Об этом он сказал на встрече с британским премьером Киром Стармером, его слова приводит The Guardian.

Трампа спросили, поддерживает ли он принцип коллективной обороны, закрепленный в статье 5 Североатлантического договора. Она гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.

«Я поддерживаю это. Я не думаю, что у нас будет для этого какая-то причина. Я думаю, что у нас будет очень успешный мир», — сказал он.

По его словам, у Великобритании «невероятные военные», которым «не нужна особо помощь» и которые сами могут «позаботиться о себе». Однако если британские миротворческие силы подвергнутся нападению, «если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами», заверил американский лидер. Стармер на встрече с Трампом выразил готовность отправить войска и самолеты для поддержания мира на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым появление там войск стран НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

Вступления Украины в НАТО «не произойдет», уверен Трамп. Говоря о перспективах мирного урегулирования, он подчеркнул, что мир наступит «либо довольно скоро, либо не наступит вообще». Россия готова вернуться за стол переговоров, говорил президент Владимир Путин.