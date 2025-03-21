Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию приграничного поселка

Ранним утром 21 марта в Краснополье Сумской области пройдет эвакуация. Поселок расположен вблизи границы с Белгородской областью. Минобороны России сообщало об атаках позиций ВСУ в приграничных населенных пунктах Сумской области

Сумская районная военная администрация объявила срочную эвакуацию из поселка Краснополье, сообщает «Страна» со ссылкой на местные СМИ.

Эвакуация пройдет в 6:00 и 7:00 (5:00 и 6:00 мск) 21 марта, жителей вывезут на специальных автобусах. Как пишет издание, население поселка оценивается в 7,5 тыс. человек.

Поселок Краснополье — административный центр Краснопольской общины Сумского района. Он расположен вблизи границы с Краснояружским районом российской Белгородской области.

В публикации в телеграм-канале утром 20 марта Сумская областная военная администрация обратилась к жителям Краснопольской общины с призывом «не медлить с эвакуацией».

До этого власти Сумской области объявили эвакуацию в других общинах, которые входят в Сумский район, включая восемь населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин, а также 14 поселений в Хотенской общине.

19 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника. Курская область из украинских регионов граничит только с Сумской областью.

9 марта Минобороны доложило о взятии под контроль хутора Новенького Сумской области. Спустя три дня глава Генштаба Валерий Герасимов 12 марта доложил Путину, что российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область Украины.

Вечером 18 марта Минобороны сообщило о «попытке вклинения» подразделений ВСУ в западной части Белгородской области. В ведомстве сочли, что нападение было предпринято для создания «негативного фона» в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Минобороны заверили, что все атаки были отражены, пересечения границы не допущено. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об отсутствии «противника» на территории региона.

19 марта Минобороны отчиталось об ударах по позициям ВСУ в районе приграничных населенных пунктов Сумской области.