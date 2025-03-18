Гладков заявил об отсутствии сил противника в Белгородской области
На территории Белгородской области противника нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Весь день он сообщал об ударах по Краснояружскому району.
По его словам, обстановка в Краснояружском районе остается сложной. «Министерство обороны, погранслужба, «БАРС-Белгород», «Орлан» выполняют поставленные боевые задачи. Продолжаем, главное, заниматься обеспечением безопасности наших жителей», — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.
Глава региона сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Краснояружского района и поселка Красная Яруга, при которых погиб боец подразделения «Орлан». Губернатор также говорил ранее, что ВСУ обстреливают поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Фищево.
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