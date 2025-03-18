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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил об отсутствии сил противника в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Краснояружского района и поселка Красная Яруга. Обстановка в этом районе остается сложной, отметил он
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На территории Белгородской области противника нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Весь день он сообщал об ударах по Краснояружскому району.

По его словам, обстановка в Краснояружском районе остается сложной. «Министерство обороны, погранслужба, «БАРС-Белгород», «Орлан» выполняют поставленные боевые задачи. Продолжаем, главное, заниматься обеспечением безопасности наших жителей», — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Глава региона сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Краснояружского района и поселка Красная Яруга, при которых погиб боец подразделения «Орлан». Губернатор также говорил ранее, что ВСУ обстреливают поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Фищево.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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