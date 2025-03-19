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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по ВСУ в Сумской области

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Военная операция на Украине
Российские подразделения атаковали позиции ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. 18 марта ведомство отчиталось о предотвращении «попытки вклинения» украинских военных в граничащую с Сумской Белгородскую область
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды, сообщило Минобороны. Указанные населенные пункты расположены в Сумской области, которая граничит с Белгородской.

Согласно сводке военного ведомства, в атаке были задействованы подразделения группировки войск «Север». Удары были нанесены по формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков украинской армии.

Потери ВСУ Минобороны оценило более чем в 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Вечером 18 марта Минобороны сообщило о «попытке вклинения» подразделений ВСУ в западной части Белгородской области. В ведомстве считают, что нападение было предпринято для создания «негативного фона» в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Минобороны заверили, что все атаки были отражены, пересечения границы не допущено. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об отсутствии «противника» на территории региона.

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Милена Костерева
Минобороны Белгородская область Военная операция на Украине
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