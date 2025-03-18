В Сумской области объявили эвакуацию еще в 14 населенных пунктах

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Власти Хотенского района Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба поселкового совета в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией).

«В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью обращаемся к жителям общины с настойчивой просьбой эвакуироваться в безопасные места. Зоны риска включают все населенные пункты общины», — говорится в сообщении.

В зону эвакуации попадает поселок Хотень, а также села Алексеевка, Андреевка, Беловоды, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Кондратовка, Константиновка, Новониколаевка, Новоконстантиновка, Писаревка и Степное.

«Общественное. Сумы» со ссылкой на главу общины Николая Торяника сообщило, что всего планируется эвакуировать порядка 1 тыс. человек. Всех детей уже вывезли из района, говорится в материале.

Ранее, 14 марта, сумские власти объявили обязательную эвакуацию восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района. В администрации уточнили, что под эвакуацию подпадают 543 человека, в том числе дети.

Накануне, 17 марта, замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что часть Вооруженных сил России уже находится на территории Сумской области Украины, а ВСУ понесут «серьезные потери» при столкновении с российскими военными.