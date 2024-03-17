Маск предупредил о последствиях отсрочки переговоров по Украине

Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Getty Images)

Отсрочка переговоров по урегулированию конфликта на Украине лишь увеличивает людские и территориальные потери Киева, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (ранее — Twitter).

«Отправлены умирать в окопах без всяких перспектив. Чем дольше нет мира, тем хуже для народа Украины — больше погибнет и больше территорий будет потеряно» — написал Маск.

Свой комментарий бизнесмен опубликовал под постом другого предпринимателя — Дэвида Сакса. Последний, в свою очередь, критиковал публикацию The Washington Post, где речь шла о ситуации с мобилизацией на местах и потерях украинской армии.

В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Украины за все время военной операции составили более 444 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 февраля, что Украина с начала боевых действий потеряла 31 тыс. солдат погибшими. Сведения о раненых и пропавших без вести пока раскрыты не будут, сообщил он.

Москва в последний раз сообщала о погибших российских военных в сентябре 2022 года — тогда их численность составляла 5937 человек

Россия и Украина начали переговоры вскоре после начала военной операции. Прошло насколько встреч как в очном, так и в онлайн-формате. В марте 2022 года российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Возглавлявший российских переговорщиков Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. В мае того же года переговоры прекратились.

Президент России Владимир Путин позднее сказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила договоренности «на свалку истории».

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию, говорил, что Киев отказался от сделки в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон назвал обвинения в срыве переговоров российской пропагандой.

Украина настаивает на выводе российских войск и возврате к границам 1991 года для начала переговоров. Россия отвергает эти условия. Москва требует признать «новые территориальные реалии». В Кремле неоднократно подчеркивали, что российская сторона не отказывалась от переговоров в отличие от Киева.