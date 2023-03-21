МИД вызвал посла Канады после слов министра Жоли о «смене режима» в России

МИД вызвал посла Канады после слов министра о «смене режима» в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

МИД вызвал временного поверенного в делах Канады в России Брайана Эбель в связи с высказываниями канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о поставленной цели «сменить режим» в России, сообщила пресс-служба ведомства.

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., а также общепризнанными принципами и нормами международного права», — сообщили в министерстве.

МДИ напомнил о праве на «соответствующие контрмеры» в случае дальнейших действий правительства Канады. Министерство назвало слова министра «русофобским выпадом», который до сих пор не опровергли в Оттаве. По мнению ведомства, такой шаг будет иметь самые серьезные последствия для отношений России и Канады.

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