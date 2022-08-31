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МИД закрыл 55 канадским политикам и военным въезд в Россию
Министерство иностранных дел РФ
МИД объявил, что «из принципа взаимности» закрыл въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей. 47 позиций из 55 в опубликованном ведомстве списке — военные. Помимо них в перечень попали:
- Уэйн Бенсон — исполнительный директор Консервативной партии Канады;
- Кевин Линч — бывший клерк офиса Тайного совета (так называется секретариат кабинета министров. — РБК);
- Стивен Ван Дайн — старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике;
- Адам Живо — публицист;
- Алекс Неве — бывший генеральный секретарь канадского отделения Amnesty International;
- Крейг Скотт — бывший член палаты общин парламента Канады;
- Жозеф Бушар — политолог.
Материал дополняется.