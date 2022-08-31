Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 16:08
В Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время спецоперации Политика, 18:48
Как пополнить госбюджет за счет водителей, желающих выделиться Партнерский проект, 18:39
Для школ в ДНР и ЛНР сделают учебник «классического украинского языка» Политика, 18:34
LG представила «умный» шкаф для фанатов кроссовок Life, 18:29
МИД закрыл 55 канадским политикам и военным въезд в Россию Политика, 18:28
В Японии решили полностью отказаться от дискет Life, 18:24
ISNA узнала имя лидера, попросившего Иран о посредничестве по Украине Политика, 18:17
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 18:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Китае построили самый «закрученный» небоскреб в мире Недвижимость, 18:08
Фонд назвал время прощания с Горбачевым Политика, 18:03
Путин заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами и новых вопросах Политика, 17:53
Кокорин перешел в клуб из самого «русского» города Кипра Спорт, 17:53
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 17:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:46
Война санкций ,  
0 

МИД закрыл 55 канадским политикам и военным въезд в Россию

Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МИД объявил, что «из принципа взаимности» закрыл въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей. 47 позиций из 55 в опубликованном ведомстве списке — военные. Помимо них в перечень попали:

  • Уэйн Бенсон — исполнительный директор Консервативной партии Канады;
  • Кевин Линч — бывший клерк офиса Тайного совета (так называется секретариат кабинета министров. — РБК);
  • Стивен Ван Дайн — старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике;
  • Адам Живо — публицист;
  • Алекс Неве — бывший генеральный секретарь канадского отделения Amnesty International;
  • Крейг Скотт — бывший член палаты общин парламента Канады;
  • Жозеф Бушар — политолог.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter